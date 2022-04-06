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الاحتلال يعتقل 5 شبان من باب العامود بالقدس المحتلة

06 ابريل 2022 . الساعة 23:10 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خمسة شبان من منطقة باب العمود عند مدخل البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال ثلاثة شبان آخرين.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ الأول من رمضان 38 مقدسيًا، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرضت عليهم غرامات مالية.

وتشهد المنطقة تواجُدًا أمنيًّا مُكثّفًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اندلاع مواجهات الليالي الماضية أسفرت عن عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوف المقدسيين.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد منطقة "باب العامود" توتُّرًا كبيرًا، وسط محاولاتٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، منع تجمهُر الشُّبّان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمّع الفلسطينيون بشكلٍ مُكثّفٍ في المنطقة خلال شهر رمضان، ما يدفع شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحيانًا لتفريقهم، الأمر الذي يُحدثُ أجواءَ توتُّرٍ في المدينة المقدسة.


 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #باب العامود #الاحتلال الإسرائيلي

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