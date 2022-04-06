فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"نتنياهو" يهاجم حكومة "بينيت" ويحرض على الفلسطينيين

"النونو" يحمل الاحتلال مسؤولية تصعيده في القدس

"المحامين العرب" يدين اقتحام المستوطنين للأقصى

لجنة العمل الحكومي بغزة تتخذ سلسلة قرارات إدارية

الأسير "أبو الهيجاء" تعرض لمعاملة وحشية بسجن "الجلمة"

حماس: دعوة الاحتلال لإعدام الفلسطينيين اعتراف بطبيعة "الكيان" الإجرامية

"القوى الوطنية" تُطالب مصر بالتحقيق بحريق أمتعة المعتمرين وتعويضهم

الخطيب يدعو للحشد والرباط في الأقصى لإفشال طقوس "القرابين"

"الأوقاف" تشكل لجنة لمتابعة تفاصيل حريق أمتعة المعتمرين

هل تصدق.. عريس عراقي عمره أكثر من قرن

إعلان تيك توك داخلي

خلال تظاهرة للمستوطنين في القدس

"نتنياهو" يهاجم حكومة "بينيت" ويحرض على الفلسطينيين

06 ابريل 2022 . الساعة 22:01 بتوقيت القدس
...

تظاهر مئات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، في القدس المحتلة بدعوة من اليمين الإسرائيلي، رفضاً لما وصفوه بتدهور الوضع الأمني وفشل حكومة "بينيت" في التعامل مع موجة العمليات الأخيرة.

وخلال التظاهرة ألقى رئيس وزراء الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو"، كلمة من خلف زجاج مصفح واقي من الرصاص.

وخصص نتنياهو خطابه للتحريض على الفلسطينيين، ومهاجمة حكومة "بينت" التي وصفها بالضعيفة والخطيرة، قائلا: "حكومة بينت تضر بيهودية الدولة".
    
وشارك في التظاهرة أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستوطنون في مدينة القدس المحتلة، ودعوا إلى إسقاط حكومة "بينيت" لـفشلها في مواجهة العمليات الفدائية.

وتزامنت التظاهرة مع فقدان الائتلاف الحكومي الذي يقوده "نفتالي بينيت"، للأغلبية في كنيست الاحتلال، في أعقاب انشقاق عضو الكنيست "عيديت سيلمان" عن حزبها "يمينا" والائتلاف الحكومي.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في شهر مارس الماضي بشكل كبير ومؤثر.

وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017 وثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد 20 مواطناً، ومقتل 12 مستوطنا وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#القدس #نتنياهو #بينيت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة