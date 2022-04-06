"نتنياهو" يهاجم حكومة "بينيت" ويحرض على الفلسطينيين

تظاهر مئات المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء، في القدس المحتلة بدعوة من اليمين الإسرائيلي، رفضاً لما وصفوه بتدهور الوضع الأمني وفشل حكومة "بينيت" في التعامل مع موجة العمليات الأخيرة.

وخلال التظاهرة ألقى رئيس وزراء الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو"، كلمة من خلف زجاج مصفح واقي من الرصاص.

وخصص نتنياهو خطابه للتحريض على الفلسطينيين، ومهاجمة حكومة "بينت" التي وصفها بالضعيفة والخطيرة، قائلا: "حكومة بينت تضر بيهودية الدولة".



وشارك في التظاهرة أنصار اليمين الإسرائيلي المتطرف والمستوطنون في مدينة القدس المحتلة، ودعوا إلى إسقاط حكومة "بينيت" لـفشلها في مواجهة العمليات الفدائية.

وتزامنت التظاهرة مع فقدان الائتلاف الحكومي الذي يقوده "نفتالي بينيت"، للأغلبية في كنيست الاحتلال، في أعقاب انشقاق عضو الكنيست "عيديت سيلمان" عن حزبها "يمينا" والائتلاف الحكومي.

ورصد تقرير فلسطيني تصاعد عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل في شهر مارس الماضي بشكل كبير ومؤثر.

وفي حصيلة هي الأعلى خلال شهر واحد منذ عام 2017 وثق التقرير الذي يصدره مركز معلومات فلسطين "معطى" استشهاد 20 مواطناً، ومقتل 12 مستوطنا وإصابة 64 آخرين في عمليات للمقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين