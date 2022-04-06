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"المحامين العرب" يدين اقتحام المستوطنين للأقصى

06 ابريل 2022 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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جانب من اقتحام الحاخامات للمسجد الأقصى (صورة أرشيفية)

دان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك والتصعيد في الإجراءات القمعية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وأكد بنعيسى في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل لأداء طقوس تلمودية تحت رعاية وحماية الاحتلال هو سيناريو متكرر يستفز مشاعر العرب والمسلمين بمحاولة فرض أمر واقع جديد يتنافى مع القانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد.

ودعا الأمين العام، المجتمع الدولي لإدانة تصرفات المستوطنين وقوات الاحتلال بباحات المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي يعد خطا أحمر لا يقبل المساس به.

وأكد أن حملات القتل والاعتقال التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تؤكد أن (إسرائيل) هي دولة احتلال ولا ترغب في سلام كما تدعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #اتحاد المحامين العرب

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