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الأسير "أبو الهيجاء" تعرض لمعاملة وحشية بسجن "الجلمة"

06 ابريل 2022 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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كشفت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلال زيارتها لسجن الجلمة، أن الأسير أحمد أبو الهيجاء (28عاماً) من مخيم جنين، تعرض لأساليب قمع وحشية وظروف زنازين قاسية غير صالحة للاستعمال الآدمي، أثناء توقيفه والتحقيق معه.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن الأسير "أبو الهيجاء" تعرض لأقسى أنواع التحقيق والتعذيب تتراوح لفترات طويلة تخللها ضرب وتنكيل، وألفاظ نابية وتهديد.

وأضافت أن ظروف المركز سيئة للغاية، فحيطانها خشنة تحتوي على نتوءات صعب الاتكاء عليها، وضوء مزعج للنظر، ولا يوجد بداخلها نوافذ والفراش قذر ذات رائحة كريهة.

ودعت الهيئة المؤسسات والمنظمات الدولية كافة للوقوف أمام مسؤولياتها لوقفه

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #جنين #الأسير أحمد أبو الهيجاء #سجن الجملة

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