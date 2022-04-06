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"الأوقاف" تشكل لجنة لمتابعة تفاصيل حريق أمتعة المعتمرين

06 ابريل 2022 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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حريق يطال أمتعة المعتمرين الفلسطينيين في العريش خلال نقلها إلى غزة (صورة أرشيفية)

عقدت لجنة الحج المشتركة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اجتماعاً طارئاً، اليوم الأربعاء، بحضور جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، للوقوف على ملابسات حريق شاحنة الأمتعة الخاصة بالمعتمرين في منطقة سبيكة بالعريش.

وأوضحت اللجنة، أنه تم تشكيل لجنة إدارية قانونية لمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث وما يترتب عليه من المسؤوليات والتعويضات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المعتمرين

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الأوقاف بغزة، إن الجانب المصري أبلغها، باحتراق شاحنة حقائب المعتمرين في منطقة سبيكة بالعريش.

وأفادت الأوقاف في بيان صحفي، بأن الجانب المصري أبلغها "أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه."

وطالبت الوزارة الجانب المصري بالتحقيق في الأمر للوقوف على حيثيات الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #مصر #شركات الحج والعمرة #وزارة الأوقاف

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