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هل تصدق؟ عريس عراقي عمره أكثر من قرن

06 ابريل 2022 . الساعة 14:54 بتوقيت القدس
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في واقعة نادرة، تزوَّج رجل عراقي، يبلغ من العمر 103 سنوات، في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد، وذلك للمرة الثالثة خلال حياته، في حدثٍ أثار تفاعلًا واسعًا.

وفي تفاصيل الحدث المُبهج، فإن ناحية سومر، التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 180 كيلومترًا، احتضنت قبل أيام حفل زفاف "مخيلف فرهود المنصوري"، بحضور ذويه وأقربائه في القرية النائية.

وقال عبد السلام وهو نجل، المعمر مخيلف، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "والدي تزوج للمرة الثالثة خلال مسيرة حياته، وهو من مواليد عام 1919، حيث تُوفّيت زوجته الأولى عام 1999، ليتزوّج امرأة أخرى، وأنجب منها كذلك".

وأضاف أنه "في نهاية العام الماضي، ومطلع العام الحالي، حصلت مشكلة مع زوجته، فذهبت إلى بيت أهلها، ولم تعُد رغم مرور عدة أشهر، فطلب منّا الوالد إيجاد امرأةٍ أخرى له، وهو ما حصل بالفعل".

وأشار إلى أن "الاختيار وقع على امرأة حسناء، من مواليد 1985، وتمّت خطوبتها، وبعد ذلك أُقيمت له حفلة الحناء ثمّ الزواج، وقد شارك في زفّته أبناؤه التّسعة الباقون وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده".

الزواج بعد سن الأربعين

وحسب عبد السلام: "عَرَضْتُ على والدي ليلة الزفاف منشطات جنسية، لكنّه سخر مني، ورفضها".

ولدى الرّجل المسن، 10 أبناء؛ ستّة بنين و4 بنات.

وأثار هذا الزواج تفاعلًا واسعًا، وترحيبًا مِن قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي به، باعتباره دليلًا على إقبال المعمر مخيلف، وحبّه للحياة وتفاؤله.

وتعدّ مثل تلك الزيجات نادرة في المحيط الإقليمي، إذ سجلت البلدان العربية عام 2020، زواج المعمر الأردني، عارف عطية الجداية، وهو بعمر 103 سنوات أيضًا.

المصدر / سكاي نيوز
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