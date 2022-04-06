فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"القوى الوطنية" تُطالب مصر بالتحقيق بحريق أمتعة المعتمرين وتعويضهم

هل تصدق؟ عريس عراقي عمره أكثر من قرن

مزهر: عزم "منظمات المعبد" اقتحام الأقصى بمثابة إعلان حرب

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد

مطلوب مهندس / ـة للعمل في شركة هندسية

الاحتلال يجدّد الاعتقال الإداري بحق القيادي بحماس "الرجوب"

دراسة: 96% من الأسرى يبقون مقيدين بالأصفاد في مستشفيات الاحتلال

"الهيئة 302" تطالب الأونروا بعدم استثناء أبناء الأم الفلسطينية من المساعدة المالية

"التنمية" تصرف مساعدة مالية لأسر الثلاثة توائم فما فوق

جبريني: 33 معتقلًا في القدس منذ بداية رمضان

إعلان تيك توك داخلي

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد

06 ابريل 2022 . الساعة 14:11 بتوقيت القدس
...
حافلات في انتظار دخولها لمعبر رفح

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/16) اضغط هنا.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14) اضغط هنا.

 داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#معبر رفح #آلية السفر #معبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة