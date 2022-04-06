طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري سيكون للمتبقي من الحافلة السابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة من كشف المسافرين رقم (2022/16) اضغط هنا.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14) اضغط هنا.

داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، مع إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين