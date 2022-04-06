التعاون تطلق "حملة رمضان الخير إلك وللغير"

أطلقت مؤسسة التعاون الحملة الرمضانية "رمضان الخير.. إلك وللغير"، تحت شعار "من صغار المنتجين إلى بيوت المحتاجين"، وذلك استجابةً للاحتياجات الملحة التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة.

وتهدف الحملة إلى تقديم سلات غذائية أسبوعية طوال شهر رمضان المبارك لما يقارب 3,000 عائلة محتاجة في قطاع غزة، وتضم السلات احتياجات العائلات من الأغذية الطازجة التي تشمل الخضار والدواجن والفواكه التي يتم شراؤها من صغار المنتجين والمزارعين والتعاونيات النسائية في القطاع حيث يساهم ذلك في التمكين الاقتصادي ل 300 منهم واستمرار عملهم في مشاريعهم الزراعية، ويوفر مصدر دخل وفرصة عمل للأيدي العاملة بما يدعم الاقتصاد المحلي.

يذكر أن مؤسسة التعاون تنفذ هذه الحملة للعام السابع على التوالي، حيث تمكنت تدخلاتها خلال العام الماضي من دعم 8,000 عائلة و600 من صغار المنتجين.

وتأتي الحملة استجابة إلى المعاناة المستمرة لأهلنا في قطاع غزة ومواجهةً لأزمات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي

ونوهت الجمعية إلى أن مستمرة في استقبال التبرعات من خلال موقعها الإلكتروني وعبر رابط الحملة مباشرة: https://bit.ly/3HEQlIb

المصدر / فلسطين أون لاين