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جراء احتراق أمتعتهم في العريش أثناء نقلها لغزة

"القوى الوطنية" تُطالب مصر بالتحقيق بحريق أمتعة المعتمرين وتعويضهم

06 ابريل 2022 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

طالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الأربعاء، الحكومة المصرية بسرعة التحقيق في ملابسات احتراق أمتعة المُعتمرين الفلسطينيين بالكامل ومحاسبة المُقصّرين وتحمُّل المسؤولية في تعويض المُعتمرين الفلسطينيين عمّا لحق بهم من خسائر فادحة.

وعبّرت القوى في بيان صحفي، عن تضامُنها الكامل مع المُعتمرين الفلسطينيين الذين احترقت أمتعتهم في مدينة العريش المصرية أثناء شحنها إلى قطاع غزة، مناشدةً الجانب المصري بتغيير طريقة التعامل مع المسافرين الفلسطينيين بشكلٍ عام، والحجّاج والمعتمرين بشكلٍ خاص، وتسهيل عمليه تنقُّلهم عبر معبر رفح، والتراجع عن كلّ القيود والإجراءات التى تُعقّد عملية السفر وتجعلها رحلة مُتعبة وطويلة وخطيرة بسبب إجراءات غير مبرّرة وصعبة.

وأكدت لجنة المتابعة على استمرارها في متابعة هذا الحادث لِتبيان الحقيقة وإنصاف المعتمرين الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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