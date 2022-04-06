"المباحث" تُحيل 8 تجار ألعاب نارية للنيابة العامة

أحالت المباحث العامة بالشرطة، ثمانية تجار إلى النيابة العامة بعدما ضبت بحوزتهم 716 قطعة ألعاب نارية مُعدة للبيع، خلافاً لقرار منع تداولها.

وأوضحت المباحث العامة في قسم الشيخ الرضوان بمدينة غزة، أنها تحرّت عن مصدر مفرقعات أسفرت عن إصابة طفل (عشرة أعوام) في عينه بعد عبثه بها، مشيرة أنها ضبطت لدى تاجر 188 قطعة من المفرقعات.

وأشارت إلى أن المباحث العامة في المحافظة الوسطى ضبطت 288 قطعة من المفرقعات، لدى أحد التجار يبيعها للأطفال في مخيم النصيرات .

وذكرت أن المباحث العامة برفح ضبطت 5 تجار بحوزتهم 240 قطعة مفرقات، ضمن جهودها المستمرة في ملاحقة مصنعي وموزعي المفرقعات النارية.

وأهابت المباحث بالمواطنين عدم تداول الألعاب النارية حفاظًا على سلامتهم، مشددة على أنها ستلاحق كافة تجار الألعاب النارية ومروجيها، وستقدمهم للعدالة وفقاً للمقتضى القانوني.

وطالبت المواطنين بالتعاون مع الشرطة في مكافحة هذه الظاهرة، والتبليغ عن متجاوزي القانون ممن يحاولون تصنعيها أو بيعها.

المصدر / فلسطين أون لاين