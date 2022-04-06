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وزير الأمن الداخلي للاحتلال يدعو لاعتقال وإعدام الفلسطينيين

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وزير الأمن الداخلي للاحتلال يدعو لاعتقال وإعدام الفلسطينيين

06 ابريل 2022 . الساعة 12:28 بتوقيت القدس
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وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال عومير بارليف

كشفت قناة 14 العبرية، مساء أمس الثلاثاء، أن وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال عومير بارليف، دعا إلى اعتقال من وصفهم بـ "الإرهابيين" وقتلهم، في إشارة للفلسطينيين.

وبحسب القناة، فإن أقوال بارليف التي لم يتم توثيقها أو نشرها من قبل وسائل إعلام عبرية أخرى، جاءت خلال زيارته لعائلة الجندي بارئيل شمولي الذي قتل منذ أشهر على حدود غزة.

واعتبرت القناة المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، أن هذا يمثل تغييرًا في الاتجاه الذي يسلكه بارليف الذي يعرف عنه أنه "يساريًا".

وظهر بارليف في الأيام الأخيرة في أكثر من موقف بالإدلاء بتصريحات وصفت بأنها "محرجة".

وخلال تشييع قتلى عملية بئر السبع، دعا بارليف إلى اعتقال المنفذ بالرغم من أنه استشهد في تلك العملية، وبعد عملية الخضيرة، غرد عبر حسابه في تويتر بعبارات لم تفهم قبل أن يحذفها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #بارليف

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