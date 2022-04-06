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الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ35

06 ابريل 2022 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
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الأسير خليل عووادة (أرشيف)

يواصل الأسير خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ35 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

وبحسب وكالة (وفا) التابعة للسلطة، نقلاً عن الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير عواودة يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، ودوار وهزال، وعدم انتظام في نبضات القلب ومجرى التنفس، إضافة إلى صعوبة في الحركة، وفقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

ولفت إلى أن إدارة سجن "عوفر" تعزل الأسير عواودة في زنازين العزل الانفرادي، رافضة الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27 ديسمبر2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في سجون الاحتلال عدة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شؤون الأسرى والمحررين #الأسير خليل عواودة #الإضاب عن الطعام

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