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أسير من رام الله يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

06 ابريل 2022 . الساعة 11:43 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

دخل المعتقل جاد معلا (45 عاما) من مدينة رام الله بالضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، عامه الـ22 على التوالي في سجون الاحتلال.

وأوضح نادي الأسير، أن معلا اعتقل بتاريخ 7/4/2001، وحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى 17 عاماً.

وأشار إلى أن المعتقل معلا واجه تحقيقا قاسياً استمر عدة أشهر، وتمكّن من استكمال دراسته خلال سنوات اعتقاله.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #أسير #المعتقل جاد معلا

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