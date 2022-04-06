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"العمل": تسليم 235 تصريحا للعمل في الداخل المحتل

06 ابريل 2022 . الساعة 11:44 بتوقيت القدس
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تحدثت منال الحتة رئيس وحدة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة العمل بغزة، صباح اليوم الأربعاء، بشأن آخر مستجدات تصاريح عمال قطاع غزة، للعمل في الداخل المحتل.

وقالت الحتة في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، إنه "تم بالأمس تسليم 235 تصريح عمل لأصحابها وذلك للعمل في الداخل المحتل، وتم إرسال رسائل نصية لهم وإشعارهم بذلك، ومدة كل تصريح 6 أشهر".

وأضافت أن "الدفعة الأولى كانت 170 تصريحاً والعدد الكلي 405 تصاريح من أصل 3700 اسم مرشح، وقد تم إرسال الأسماء من خلال هيئة الشؤون المدنية".

وأوضحت الحتة "من جانبنا نسعى لأن تكون هناك دفعات جديدة من تصاريح العمل، ونحن بانتظار ما تم ترشيحه من أسماء".

المصدر / فلسطين أون لاين
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