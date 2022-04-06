وظيفة شاغرة في جمعية هيئة المستقبل للتنمية

إعلان توظيف صادر عن جمعية هيئة المستقبل للتنمية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب مشروع للعمل بدوام جزئي.
- مدة التعاقد: 6 شهور مع إمكانية التجديد.
- المسؤول المباشر : المدير التنفيذي .
المهام والمسؤوليات:
- التسجيل والاحتفاظ بالعمليات المحاسبية والمالية المختلفة والقيام بإدارة وضبط الموازنات.
- تنفيذ العمليات المالية وفق السياسات والإجراءات المطلوبة والعمل على تطويرها.
- إعداد التقارير المالية والإدارية الخاصة بالمشروع لإدارة الجمعية والممول.
- تسجيل القيود المالية الخاصة بعمليات الصرف والقبض.
- إعداد التسويات البنكية الشهرية.
- إعداد خطط مالية للمصاريف الشهرية.
- التسجيل والرقابة على الأصول الثابتة الخاصة بالمشروع.
- الرقابة والتدقيق على عمليات الصرف من الحسابات البنكية ومطابقتها للأنظمة المعمول بها في المؤسسة.
- توثيق وأرشفة المعاملات المالية الخاصة بالمشروع حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسة وبما يتفق وسياسات الممول.
- مساندة منسقي المشاريع في عملية المشتريات والتوريدات ومطابقة المواصفات.
- العمل على حل أية مشاكل مالية أو محاسبية خاصة بالمشروع.
- متابعة الأمور المالية للمشروع من حيث الدفعات، التقارير المالية، آليات الصرف.
- التأكد من استخدام أفضل الإجراءات والممارسات المالية في أنشطة المشروع.
- ترصيد الإجازات الشهرية واحتساب المكافأة والخصومات للعاملين بالمشروع.
- القيام بأي مهام أخرى توكل إليه من قبل إدارة المؤسسة.
المؤهلات المطلوبة ضمن الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة شمال قطاع غزة.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.
- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة في مؤسسات المجتمع المدني.
- مهارات تنظيمية عالية في إدارة العمل وترتيب الأولويات بشكل مستقل بما في ذلك الالتزام بالمواعيد.
- مهارات ممتازة في استخدام برامج الحاسوب المتعددة ذات العلاقة.
- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة، كتابة، محادثة.
- مهارة في كتابة التقارير المالية عالية الجودة وإعداد الخطط المالية .
- القدرة على العمل تحت ضغط العمل.
-مهارات عالية في الاتصال والتواصل والعمل ضمن الفريق.
طريقة التسجيل:
- على من يرغب بالتقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الموجود أسفل الإعلان مع توضيح نوع الوظيفة المتقدم لها في موضوع الرسالة.
- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 2022-04- 12 3:00 مساء.
- سوف تقوم المؤسسة بالاتصال في الأشخاص المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار فقط وفق الشروط السابقة.
- لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال هاتف: 08-2480370
- البريد الالكتروني | [email protected]