وظيفة شاغرة في جمعية هيئة المستقبل للتنمية

إعلان توظيف صادر عن جمعية هيئة المستقبل للتنمية بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب مشروع للعمل بدوام جزئي.

- مدة التعاقد: 6 شهور مع إمكانية التجديد.

- المسؤول المباشر : المدير التنفيذي .

المهام والمسؤوليات:

- التسجيل والاحتفاظ بالعمليات المحاسبية والمالية المختلفة والقيام بإدارة وضبط الموازنات.

- تنفيذ العمليات المالية وفق السياسات والإجراءات المطلوبة والعمل على تطويرها.

- إعداد التقارير المالية والإدارية الخاصة بالمشروع لإدارة الجمعية والممول.

- تسجيل القيود المالية الخاصة بعمليات الصرف والقبض.

- إعداد التسويات البنكية الشهرية.

- إعداد خطط مالية للمصاريف الشهرية.

- التسجيل والرقابة على الأصول الثابتة الخاصة بالمشروع.

- الرقابة والتدقيق على عمليات الصرف من الحسابات البنكية ومطابقتها للأنظمة المعمول بها في المؤسسة.

- توثيق وأرشفة المعاملات المالية الخاصة بالمشروع حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المؤسسة وبما يتفق وسياسات الممول.

- مساندة منسقي المشاريع في عملية المشتريات والتوريدات ومطابقة المواصفات.

- العمل على حل أية مشاكل مالية أو محاسبية خاصة بالمشروع.

- متابعة الأمور المالية للمشروع من حيث الدفعات، التقارير المالية، آليات الصرف.

- التأكد من استخدام أفضل الإجراءات والممارسات المالية في أنشطة المشروع.

- ترصيد الإجازات الشهرية واحتساب المكافأة والخصومات للعاملين بالمشروع.

- القيام بأي مهام أخرى توكل إليه من قبل إدارة المؤسسة.

المؤهلات المطلوبة ضمن الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم للوظيفة من سكان محافظة شمال قطاع غزة.

- يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة.

- أن يكون المتقدم لديه خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة في مؤسسات المجتمع المدني.

- مهارات تنظيمية عالية في إدارة العمل وترتيب الأولويات بشكل مستقل بما في ذلك الالتزام بالمواعيد.

- مهارات ممتازة في استخدام برامج الحاسوب المتعددة ذات العلاقة.

- إجادة اللغة الإنجليزية قراءة، كتابة، محادثة.

- مهارة في كتابة التقارير المالية عالية الجودة وإعداد الخطط المالية .

- القدرة على العمل تحت ضغط العمل.

-مهارات عالية في الاتصال والتواصل والعمل ضمن الفريق.

طريقة التسجيل:

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني الموجود أسفل الإعلان مع توضيح نوع الوظيفة المتقدم لها في موضوع الرسالة.

- ينتهى التسجيل يوم الثلاثاء الموافق 2022-04- 12 3:00 مساء.

- سوف تقوم المؤسسة بالاتصال في الأشخاص المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار فقط وفق الشروط السابقة.

- لمزيد من الاستفسارات يرجى الاتصال هاتف: 08-2480370

- البريد الالكتروني | [email protected]