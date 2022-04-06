"جمعية البترول": التدخل الحكومي بغزة حال دون ارتفاع المحروقات

قال رئيس جمعية البترول والغاز أحمد الحلو، إنّ التدخل الحكومي بغزة، حال دون ارتفاع أكثر للمحروقات وغاز الطهي، وأنه كان من المُفترض أن يكون الغلاء وارتفاع الأسعار أكثر من الملموس.

وأشار الحلو في حديث مع إذاعة صوت الأقصى، اليوم الأربعاء، أنه كان من المُفترض أن يكون سعر السولار "أقل شيء 7 شواقل"، والبنزين 8.5 شيقل.

وأكد أنّ الحكومة بغزة تُساهم في خفض الأسعار من أجل دعم الناس، "ولو رفعت الحكومة دعمها عن الغاز لوصلت أسطوانة الغاز إلى 75 شيقلًا".

وأضاف "الحلو": لو رفعت الحكومة بغزة دعمها عن البترول والغاز سترتفع الأسعار، وارتفاع الأسعار حاليًّا هو ارتفاع عالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين