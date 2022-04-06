فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ35

ضبط أكبر شحنة مواد مخدرة في بريطانيا منذ 2015

أسير من رام الله يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

"العمل": تسليم 235 تصريحا للعمل في الداخل المحتل

المتطرف "غليك" يقود اقتحام المستوطنين لـ"الأقصى"

"الأوقاف" تطالب الجانب المصري بالتحقيق في حريق شاحنة حقائب المعتمرين

لمرضى السكري.. اتبعوا هذه النصائح لرمضان صحي

حديث العرب عن فضيلة الأدب

وظيفة شاغرة في جمعية هيئة المستقبل للتنمية

غراب ابني آدم

إعلان تيك توك داخلي

"جمعية البترول": التدخل الحكومي بغزة حال دون ارتفاع المحروقات

06 ابريل 2022 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
...

قال رئيس جمعية البترول والغاز أحمد الحلو، إنّ التدخل الحكومي بغزة، حال دون ارتفاع أكثر للمحروقات وغاز الطهي، وأنه كان من المُفترض أن يكون الغلاء وارتفاع الأسعار أكثر من الملموس.

وأشار الحلو في حديث مع إذاعة صوت الأقصى، اليوم الأربعاء، أنه كان من المُفترض أن يكون سعر السولار "أقل شيء 7 شواقل"، والبنزين 8.5 شيقل.

وأكد أنّ الحكومة بغزة تُساهم في خفض الأسعار من أجل دعم الناس، "ولو رفعت الحكومة دعمها عن الغاز لوصلت أسطوانة الغاز إلى 75 شيقلًا".

وأضاف "الحلو": لو رفعت الحكومة بغزة دعمها عن البترول والغاز سترتفع الأسعار، وارتفاع الأسعار حاليًّا هو ارتفاع عالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #حكومة #محروقات #جمعية البترول

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة