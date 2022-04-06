إطلاق حملة للمساعدة الاجتماعية في القدس المحتلة بقيمة 80 ألف دولار

أعلنت "وكالة بيت مال القدس الشريف" في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، عن حملة المساعدة الاجتماعية الخاصة بشهر رمضان بميزانية 80 ألف دولار.



ودتوزعت حملة المساعدة الاجتماعية، بحسب بيان للوكالة، على "الحصص الغذائية المخصصة لفائدة 400 أسرة مقدسية محتاجة، وأخرى مماثلة لفائدة 100 من عائلات الأيتام المكفولين من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف، تكفيها مؤونة الشهر الفضيل".



وفي السياق، أعلنت الوكالة عن "برنامج خاص لفائدة أكثر من 200 من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن إفطار خيري، سيُنظم الأسبوع القادم، وتُوزع خلاله مساعدات نوعية على عدد من أفراد هذه الفئة"، معتبرة أن ذلك "إيذان بانفتاح الوكالة على أصحاب الهِمم من المجتمع المقدسي".



من جهته؛ أكد منسق برامج ومشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس، إسماعيل الرملي، على ضرورة الحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة القدس، "وهو ما نُحاول أن نساهم فيه نحنُ في وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس" المنبثقة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ويترأسها ملك المغرب محمد السادس.



وقال وفق البيان ذاته: "إننا كمقدسيين وكمغاربة؛ نحضر بينكم لنؤازركم ونشد على أياديكم، لدعم الأنشطة والخدمات الجليلة التي توفرونها في هذا الفضاء العامر لأبناء البلدة القديمة للقدس".



وكانت الوكالة قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن دعم مالي لبرنامج التنشيط الثقافي في القدس، ووقعت اتفاقيات شراكة في هذا الإطار مع المسرح الوطني الفلسطيني في القدس، ومركز يبوس الثقافي، فضلا عن اتفاقيات أخرى للتنشيط المجتمعي مع جمعية برج اللقلق، وجمعية الجالية الإفريقية بالبلدة القديمة، بمبلغ إجمالي يناهز 150 ألف دولار.



وتعد وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع الميدانية للجنة القدس.



وتعنى اللجنة بدعم القدس من خلال بناء المستشفيات والمراكز الاجتماعية والتعليمية وتنظيم أنشطة أخرى لفائدة المقدسيين من أجل حماية حقوقهم وتعزيز صمود أهلها في مواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين