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"الأوقاف" تطالب الجانب المصري بالتحقيق في حريق شاحنة حقائب المعتمرين

06 ابريل 2022 . الساعة 10:46 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري من الجانب المصري

طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الأربعاء، الجانب المصري، بالتحقيق والوقوف على حيثيات حادث احتراق شاحنة حقائب المعتمرين الغزيين.

وقالت الوزارة إنها سعت لإنهاء مشكلة تأخر وصولهم أمس إلى قطاع غزة بسبب عدم وصول شاحنة الأمتعة (العفش) مع الحافلات التي تقل المعتمرين في الموعد المحدد، ما أدى لمكوث المعتمرين ساعات لدى الجانب المصري.

وأضافت أنها تواصلت، مع دائرة التنسيق في معبر رفح وتم التواصل مع الجانب المصري للاستفسار حول سبب تأخر وصول الحقائب في موعدها.

وذكرت الوزارة، أنه تم إبلاغها رسميا من الجانب المصري أنه عند وصول شاحنة الحقائب منطقة سبيكة بالعريش، تعرضت لاشتعال النيران فيها ما أدى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماس كهربائي وعدم قدرتهم من السيطرة عليه.

وأكدت الوزارة، أنها تتابع مع جميع الأطراف ذات الصلة: شركتا لاكي تورز وجو باص المسؤولتان عن تأمين نقل المعتمرين وأمتعتهم في الأراضي المصرية، والخطوط الجوية الفلسطينية، وشركات الحج والعمرة للوقوف على الحيثيات، وتحميل كل طرف مسؤوليته تجاه هذا الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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