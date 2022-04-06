"الأوقاف": أُبلغنا باحتراق شاحنة حقائب المعتمرين في العريش

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، إنها أُبلغت رسميًّا من الجانب المصري أنه عند وصول شاحنة حقائب المعتمرين في منطقة سبيكة بالعريش، تعرّضت لاشتعال النيران فيها ما أدّى لاحتراقها بالكامل نتيجة ماسٍ كهربائيٍّ وعدم قدرتهم من السيطرة عليه.

وطالبت الوزارة في بيانٍ لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، الجانب المصري، بالتحقيق والوقوف على حيثيّات حادث احتراق شاحنة حقائب المعتمرين الغزيّين.

وأكدت الوزارة، أنها تُتابع مع جميع الأطراف ذات الصّلة شركتَي لاكي تورز وجو باص المسؤولتَين عن تأمين نقل المُعتمرين وأمتعتهم في الأراضي المصرية، والخطوط الجوية الفلسطينية، وشركات الحجّ والعُمرة للوقوف على الحيثيّات، وتحميل كلّ طرفٍ مسؤوليته تجاه هذا الحادث، واتّخاذ الإجراءات اللازمة.

ونوّهت إلى أنّ الحقائب كانت قد تأخر وصولها أمس، في الموعد المُحدّد، ما أدّى لمكوث المُعتمرين ساعات لدى الجانب المصري.

وأضافت أنها تواصلت، مع دائرة التنسيق في معبر رفح وتمّ التواصل مع الجانب المصري للاستفسار حول سبب تأخُّر وصول الحقائب في موعدها، فيما أبلغت بعد ذلك بتعرُّض شاحنة النقل للاحتراق.

المصدر / فلسطين أون لاين