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500 أسير إداري يُواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال لليوم الـ96

06 ابريل 2022 . الساعة 10:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

يواصل  500 أسير إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة الـ(محاكم) الإدارية لليوم 96 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

ويخوض الأسرى الإداريون معركة أطلقوا عليها "قرارنا حرية" بهدف إنهاء ملف الاعتقال الإداري، إذ يقبع المعتقلون الإداريون في سجون (مجدو، عوفر، النقب، ريمون، والدامون)، فيما يقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب، وعوفر".

وقال الأسير المحرر والناشط في مجال الأسرى ثامر سباعنة: "إنّ الأسرى الإداريين يدرسون حاليًا الاستعداد لخطوة مركزية حاسمة في ملف الاعتقال الإداري وهي الإضراب عن الطعام".

وأشار سباعنة، إلى أنّ خطوة مقاطعه المحاكم الاحتلالية، جاءت إعلانًا واضحًا بعدم شرعية هذه المحاكم وعدم القبول بالواقع الذي يعيشه الأسير الإداري.

ولفت إلى وجود خطوات إسناد لخطوة المقاطعة تمثلت بإرجاع وجبات الطعام، ومقاطعة الدواء لبعض الأسرى المرضى، وخطوات أخرى نفذها هؤلاء الأسرى.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع العام الجاري موقفًا جماعيًا بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، وعليا).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محاكم الاحتلال #أسير إداري

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