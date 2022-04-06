اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عملية خاصة، صباح اليوم الأربعاء، قائدًا في سرايا القدس، بعد اقتحامها مخيم "جنين" للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وبحسب مصادر محلية فإنّ نحو 40 دورية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مُعزّزة بقوات خاصة، داهمت مدينة جنين على نحوٍ مفاجئ، ثمّ توجّهت لمُخيّمها وحاصرت وسط المخيم، ومنازل عائلة السعدي.



وأشارت إلى قيام وحدة من "المستعربين"، باقتحام منزل القيادي في "سرايا القدس" عبد الرحمن السعدي، المعروف بـ"عبود" واعتقاله، ونقله إلى جهةٍ مجهولة.



وشهد المخيم مواجهات عنيفة، حيث اعترف جيش الاحتلال أنّ قواته تعرّضت لإطلاق نارٍ من مقاومين، دون وقوع إصابات.

وفي السياق شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة الغربية.

واعتقل جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري جنوب جنين، الأسيرين المُحرّرين وليد العجولي وعبد الرحمن الصباح من بلدة قفين شمال طولكرم، عقب الاعتداء عليهما بالضربِ المُبرح عند الحاجز.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حكيم محمد هدهد (21 عامًا) من بلدة جبع جنوب جنين، خلال تواجده في الداخل المحتل.

كما اقتحمت قوات عسكرية تابعة للاحتلال الليلة الماضية، مخيم جنين، واعتقلت المطارد والأسير المحرر عبد الرحمن السعدي، فيما أبلغت عائلة المطارد عمر الجعبري في اليامون غرب المخيم، بِنيّتها اعتقال جميع أفراد العائلة بحال لم يقوم بتسليم نفسه.

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى كريم هلال (15 عامًا)، في كمين نصبته قرب البيرين جنوب مدينة قلقيلية، فيما اقتحمت قرية الزبيدات شمال مدينة أريحا وأغلقت كافّة مداخلها.

وعلى صعيد تمديد اعتقال الأسرى، أصدرت محكمة سالم العسكرية قرارًا بتمديد اعتقال سبعة أسرى من جنين، حتى تاريخ 11 أبريل الجاري، وهم: تامر الخطيب، وخالد ياسين، ومحمد علي ياسين، ويوسف ياسين، وأحمد جمال أبو الهيجا، وأدهم ارشيد، ومحمد مجيرمي.

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنفّذ اعتقالات شبه يومية في مدن الضفة الغربية، وتقوم بتفتيش منازل الفلسطينيين وتعمل على تخريب محتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين