"معاريف": الاحتلال سيواصل حالة التأهب القصوى

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال ستواصل حالة التأهب القصوى وتعزيز انتشار قواتها وعملياتها الميدانية والاستخباراتية رغم حالة "الاستقرار الأمني" في الأيام الأخيرة بعد موجة العمليات التي وقعت مؤخرًا.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الاستنفار والانتشار الواسع ستتواصل خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، في ظل التهديدات الأمنية التي ما زالت قائمة خاصة في شهر رمضان وقرب "الأعياد اليهودية".

وأشارت إلى أن لدى الجهات الأمنية والعسكرية مخاوف حقيقية من وقوع هجوم آخر قد يؤدي لقتل إسرائيليين ما يرفع من حالة التوتر مجددًا.

ورجحت الصحيفة العبرية استمرار اقتحام قوات الاحتلال مناطق في شمال الضفة الغربية لإحباط ما أسمته "الخلايا المسلحة المنتشرة" هناك والتي تشرف على عمليات إطلاق النار بالضفة خلال الأيام الأخيرة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن جيش الاحتلال سيواصل تأهبه أيضًا على حدود غزة وخاصة على صعيد المخابرات ونظام الدفاع الجوي.

المصدر / فلسطين أون لاين