كيف أقرأ القرآن بتدبّر في رمضان؟

مع قدوم شهر رمضان المبارك يجتهد المسلمون في تلاوة القرآن الكريم بتدبّر والبحث عن معاني الآيات وقراءة كتب التفسير، ويتبادل المسلمون النصائح في أفضل الوسائل التي تعينهم على تدبر القرآن وفهم معانيه.

ومن بين ما تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي هذه النصائح: