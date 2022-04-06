الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء 6 أبريل 2022، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

ففي جنين، أفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين وليد العجولي وعبد الرحمن الصباح من بلدة قفين شمال طولكرم، عقب الاعتداء عليهما بالضرب المبرح عند حاجز "دوتان" العسكري جنوب جنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل.

وبحسب وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، فإن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عز عوض مطاوع من بلدة بيت عوا، وحسين صابر الهريني من قرية التوانة، ويوسف محمد صبارنة من بلدة بيت أمر، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت كاحل وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين