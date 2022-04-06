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الطقس: موجة حارة جداً اليوم وانخفاض طفيف غداً

06 ابريل 2022 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر فلسطين اليوم الأربعاء، بموجة حارة متوسطة إلى قوية، وترتفع الحرارة بشكل لافت لتصبح أعلى من المعدل السنوي بأكثر من أحد عشرة درجة مئوية، ويسود جو حار جداً في المناطق السهلية والغورية في ساعات النهار، ومساءاً تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبياً. 

وغدًا الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على العالية والمتوسطة نهاراً مع جو صيفي الطابع عموماً. ليلاً يصبح الجو منعشاً ومائلاً للبرودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية. 

والجمعة المقبلة، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الأربعة درجات مئوية، ويسود خلال النهار جو دافء جداً في مختلف المناطق بما فيها الجبلية. ومع ساعات الليل يسود جو بارد نسبي إلى بارد خاصة في المناطق الجبلية العالية. الرياح تكون غربية الاتجاه. والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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