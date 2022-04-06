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بالفيديو والصور اعتداءات واعتقالات .. توتر في باب العامود

06 ابريل 2022 . الساعة 00:15 بتوقيت القدس
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اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على المواطنين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية اعتقال قوات الاحتلال طفلين وثلاثة شبان من محيط منطقة باب العامود

كما أظهرت اعتداء قوات الاحتلال وتنكيلها بالشبان قبل اعتقالهم واقتيادهم لمراكز التحقيق التابعة لها، في ظل انتشار مكثف وكبير في منطقتي باب العامود وباب الساهرة في المدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين بالضرب والدفع، قبل أن تلاحق الشبان حتى منطقة وادي الجوز، وتطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاههم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن اثنين من الشبان اعتقلتهم قوات الاحتلال من شارع نابلس في محيط باب العامود.

وتشهد المنطقة تواجُدًا أمنيًّا مُكثّفًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اندلاع مواجهات الليالي الماضية أسفرت عن عشرات الإصابات والاعتقالات في صفوف المقدسيين.

 ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد منطقة "باب العامود" توتُّرًا كبيرًا، وسط محاولاتٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، منع تجمهُر الشُّبّان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمّع الفلسطينيون بشكلٍ مُكثّفٍ في المنطقة خلال شهر رمضان، ما يدفع شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحيانًا لتفريقهم، الأمر الذي يُحدثُ أجواءَ توتُّرٍ في المدينة المقدسة.
 

 

 

 

 

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #باب العامود #الاحتلال الإسرائيلي

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