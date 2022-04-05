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غانتس يشكر عباس لإدانته عملية "بني براك"

05 ابريل 2022 . الساعة 22:22 بتوقيت القدس
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قالت وسائل إعلام عبرية إن وزير الحرب في جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس تحدث اللية مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

ونقل إعلام الاحتلال عن مكتب "غانتس" إنه هنأ محمود عباس بقدوم شهر رمضان، وأكد على أن (إسرائيل) تأخذ على محمل الجد العمليات التي أودت بحياة 11 مستوطنا مؤخرا، وستواصل العمل بحزم لمنع إلحاق الأذى بالمستوطنين".

وأعرب غانتس عن تقديره للتنديد الذي أصدره محمود عباس ضد عملية بني براك بـ(تل أبيب).

ونفذ الفلسطيني ضياء حمارشة (27 عاًما)، من سكان يعبد قضاء جنين، هجوما بسلاح رشاش بمنطقة بني براك، مما أدى إلى مقتل خمسة مستوطنين.

وندد حينها رئيس السلطة محمود عباس بالعملية البطولية، خلافا للإجماع الفلسطيني، والتي أشادت فصائله بالعملية البطولية معتبرة إياها ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال وإرهابه بحق الشعب الفلسطيني.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#محمود عباس #بيني غانتس #عملية بين براك

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