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بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

05 ابريل 2022 . الساعة 20:37 بتوقيت القدس
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 أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء 6 أبريل.

وأوضحت أن السفر للمسافرين المتبقية أسماؤهم من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/16) اضغط هنا والحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14) اضغط هنا .

ودعتهم للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، و"الهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده".

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر اضغط هنا
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#معبر رفح #مصر

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