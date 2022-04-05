"شاهد" تثمن قرارات "حقوق الإنسان" الأممية حول المستوطنات و"تقرير المصير"

أشادت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقراري مفوضيّة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، باعتبار المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقالت "شاهد" في بيان اليوم الثلاثاء، إن "هذه القرارات تأتي في الاتجاه الصحيح والتوقيت المناسب، خصوصا بعد ارتفاع وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني في ميادين كثيرة".

وأكدت على أهمية تركيز وتوحيد الجهود لحفظ حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، داعية إلى محاكمة الاحتلال على جرائمه المستمرة.

وطالبت "شاهد" المجتمع الدولي، بتكثيف الجهود لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، مؤكدة على ضرورة "احترام قرارات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والعمل بتوصياتها".

وجاءت قرارات المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، في ختام أعمال دورتها الـ49 في مدينة جنيف السويسرية، حيث صوتت 38 دولة لصالح قرار عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وامتنعت خمس دول عن التصويت، وصوتت أربع دول ضد القرار.

في حين صوتت 41 دولة لصالح قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، وثلاث دول صوتت ضد القرار، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين