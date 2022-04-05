فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية يبحث آخر التطورات مع المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة

"شاهد" تثمن قرارات "حقوق الإنسان" الأممية حول المستوطنات و"تقرير المصير"

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المقدسي شادي الشرفا

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

الأمم المتحدة: 11 مليونا بين نازح داخل أوكرانيا ولاجئ خارجها

400 أمر إداري بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بداية 2022

عبد الهادي يبحث مع السفير المصري بلبنان تطورات القضية الفلسطينية

الاحتلال يخفض ضريبة المحروقات (البلو)

النائب الغول: الأطفال الفلسطينيون يواجهون كافة أشكال التمييز العنصري

القانوع: شعبنا ماض في معركته ولن يسمح بالاستفراد بالقدس

إعلان تيك توك داخلي

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

05 ابريل 2022 . الساعة 16:34 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الداخلية أن السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء، سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة، والخامسة، والسادسة من كشف المسافرين رقم (2022/16) اضغط هنا.

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/14): اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وشددت على أهمية تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #معبر رفح #مسافرون #معبر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة