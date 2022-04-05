عبد الهادي يبحث مع السفير المصري بلبنان تطورات القضية الفلسطينية

زار وفد من حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، برئاسة ممثلها د. أحمد عبد الهادي، السفير المصري في لبنان السيد ياسر علوي، في مقر السفارة ببيروت.

وحضر اللقاء إلى جانب ممثل الحركة، مسؤول ملف العلاقات الوطنية في لبنان أيمن شناعة، ومسؤول العلاقات السياسية والإعلامية عبد المجيد العوض.

وقدم ممثل الحركة التهنئة للسفير بحلول شهر رمضان المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يكون هذا العام، عام خير وبركة على المسلمين.

وأكد على متانة العلاقة بين الحركة والإخوة في مصر، كما جرى بحث في آخر مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ووضع عبد الهادي السفير بصورة العدوان المتواصل على شعبنا الفلسطيني، والذي كان آخره سياسة الإعدامات الميدانية التي يمارسها جنود الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى التضييق على المصلين في المسجد الأقصى، وعمليات القمع والاعتقال بحق الشبان عند باب العامود، مؤكداً أن الاحتلال من خلال هذه الأفعال يحاول توتير الأوضاع، وفرض سياسات ووقائع جديدة على الأرض.

وأكد أن المقاومة لن تصمت طويلاً على استفزازات الاحتلال لشعبنا الفلسطيني.

وأطلع ممثل الحركة، السفير بصورة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، مشيراً إلى أنها تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، داعياً إلى ضرورة الضغط على وكالة الأونروا للقيام بدورها.

وطمأن "عبد الهادي"، إلى أن الوضع الأمني مستقر في المخيمات نتيجة تظافر جهود جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

بدوره، قدم السفير المصري، التهنئة لوفد الحركة بحلول شهر رمضان المبارك، وأكد على عمق العلاقة التي تجمع الشعبين الفلسطيني والمصري، مشيراً إلى أن بلاده دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.





المصدر / فلسطين أون لاين