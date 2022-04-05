الاحتلال يخفض ضريبة المحروقات (البلو)

أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، عن خفض ضريبة المحروقات (البلو) بنصف شيقل بصورة فورية ولمدة ثلاثة أشهر. وسينخفض سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بالخدمة الذاتية من 7.44 شيكل حاليا إلى 6.94 شيقل.

وخفض سعر البنزين مشروط بمصادقة لجنة المالية في (الكنيست)، التي يتوقع أن تصادق على القرار، بعد أن طالب الكثيرون من أعضاء الأخير بخفض سعره.

ووفقا للإعلام العبري سيتم إجراء تقييم مجددا بعد ثلاثة أشهر حول تمديد التخفيض.

وارتفع سعر البنزين مطلع الشهر الحالي بـ39 أغورة وبلغ 7.44 شيقل، وهو أعلى سعر منذ آب/أغسطس العام 2014.

ويشار إلى أن 51% من سعر البنزين ناجم عن ضريبة المحروقات.

المصدر / فلسطين أون لاين