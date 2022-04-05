النائب الغول: الأطفال الفلسطينيون يواجهون كافة أشكال التمييز العنصري

أكد النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أنه في الوقت الذي يتمتع فيه أطفال العالم بكافة حقوقهم التي كفلتها لهم القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية نرى أن الطفل الفلسطيني يواجه كافة أشكال التمييز العنصري والعنجهية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أطفال فلسطين.

وأوضح الغول أنه في يوم الطفل الفلسطيني يستذكر العالم أجمع هذه العنجهية والقسوة والانتهاكات الصارخة التي يمارسها المحتل ضد أطفال فلسطين فبدلاً من أن ينعم أطفال فلسطين بحقوقهم المشروعة مثل باقي أطفال العالم يواجه بالاعتقال حيث اعتقل أكثر من 9000 طفلا وطفلة من أطفال فلسطين جرى اعتقالهم في الفترة من 2015 وحتى نهاية شهر مارس 2022.

وأشار ان قوات الاحتلال تحتجز الأطفال في مراكز التوقيف والسجون التي تفتقر للحد الأدنى من المقومات الإنسانية وتحرم العديد منهم من الحق في التعليم والعلاج الطبي ومن توفير الاحتياجات الأساسية لهم بإدخال الملابس والاغراض الشخصية والكتب ولا تتوانى ادارة سجون الاحتلال عن تنفيذ عمليات اقتحام لغرفهم وتفتيشها وعمليات قمع متصاعدة بحقهم.

وشدد الغول أن انتهاكات الاحتلال لا تقتصر على ذلك فحسب عدد كبير من الأطفال الفلسطينيين تعرضوا للقتل والتعذيب على يد المحتل، وعدد كبير من هؤلاء الأطفال لا يزال يخضع للعلاج النفسي نتيجة ما تعرض له من إرهاب نفسي ناتج عن أفعال الاحتلال والحروب المتكررة التي شنها الاحتلال خلال الأعوام الماضية كل ذلك خلافاً للقوانين والمعاهدات الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفل لاسيما اتفاقية حقوق الطفل.

المصدر / فلسطين أون لاين