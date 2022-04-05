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القانوع: شعبنا ماض في معركته ولن يسمح بالاستفراد بالقدس

05 ابريل 2022 . الساعة 15:06 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع، أن شعبنا ماض في معركته مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن شعبنا موحد في مواجهة الاحتلال.

وقال القانوع اليوم الثلاثاء، إن حالة الاستبسال والصمود المستمرة وتصاعد العمل المقاوم في الضفة والقدس تؤكد أن شعبنا ماضٍ في معركته ولا يمكن أن يمنح الاحتلال فرصة الاستفراد بالقدس المحتلة.

وأضاف أن شعبنا يمتلك الأحقية الكاملة على هذه الأرض، ويرسم اليوم مشهد استبساله وإخفاق الاحتلال، مشددا على إجراءات الاحتلال وانتهاكاته لن تكسر إرادة شعبنا الفلسطيني.

ولفت القانوع إلى أن حشد الاحتلال المئات من جنود الاحتياط في الضفة، والملاحقات والاعتقالات كل هذه الإجراءات لم تنجح في كسر إرادة شعبنا والشباب الثائرين.

ونوه إلى أن طرق الاحتلال لباب الوسطاء والزيارات المكوكية لبعض الدول تؤكد أن الاحتلال متخوف ويرتعب من العمليات المتواصلة ضد قطعان مستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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