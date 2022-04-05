تحويل الأسرى المرضى بـ"سجن الرملة" إلى الحجر بسبب "كورونا"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حولت كافة الأسرى المرضى، في "عيادة سجن الرملة"، والبالغ عددهم 17 أسيرا إلى الحجر، بعد ظهور إصابة أسير بفيروس "كورونا".

وأكدت "شؤون الأسرى" في بيان، إلى وجود إصابة لأسير واحد فقط، فيما ترفض إدارة السجن إعطاء اسمه لمحاميها، كما ترفض الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالموضوع.

وحملت الهيئة إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى المرضى، لافتة إلى أن "تسلل الفيروس إليهم نتاج إهمال طبي حقيقي من قبل العاملين في هذا المكان، والذي يفتقد لكافة الإمكانيات الصحية والحياتية والإنسانية".

ويقبع نحو أربعة آلاف و500 أسير فلسطيني، داخل 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف إسرائيلي، ويعانون من انتهاكات عديدة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين