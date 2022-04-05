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"حماس": تصاعد المقاومة بالضفة يؤكد أننا أمام انتفاضة مستمرة

05 ابريل 2022 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، إنّ "تصاعد الفعل المقاوم في كلّ مدن الضفة الغربية، يؤكد أننا أمام انتفاضة مستمرة وفعل متواصل ينخرط فيه الشباب الثائر".

وأضاف قاسم، في تصريح مكتوب، اليوم الثلاثاء: "هذه العمليات المتصاعدة كما حدث الليلة في مدن الضفة الغربية المحتلة، تعكس حجم الفشل والإخفاق الذي يواجه جيش الاحتلال في منع مواصلة المقاومة برغم الاغتيالات والاعتقالات".

واعتبر أنّ هذه العمليات ردٌّ طبيعيٌّ على الاحتلال وسياسته العُدوانية، التي تستهدف المُقدّسات والأرض الفلسطينية.

وكان موقع /واي نت/ العبري، كشف عن إطلاق مقاومين فلسطينيين، النار، فجر اليوم، باتجاه مستوطنة إسرائيلية، جنوبي طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وخلال الأسبوعين الماضيين قُتل 11 إسرائيليًّا في ثلاث هجمات، في مدن بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة والخضيرة شمالًا وبني براك (وسط).

المصدر / فلسطين أون لاين
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