78 طفلًا فلسطينيًّا استُشهدوا برصاص الاحتلال العام الماضي

أظهرت مُعطيات فلسطينية رسمية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 78 طفلًا فلسطينيًّا، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، في تقرير عن أوضاع أطفال فلسطين، بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني، الذي يوافق اليوم الثلاثاء، 5 نيسان/أبريل، أنه "ارتقى 78 طفلًا شهيدًا خلال عام 2021، بواقع 17 طفلًا في الضفة الغربية و61 طفلًا في قطاع غزة".

وأشار إلى "وجود 160 طفلًا أسيرًا في سجون الاحتلال، يعيشون ظروفًا تُخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية حقوق الطفل وفي حالة حرمان من طفولتهم بما فيه مواصلة دراستهم".

وتوقّع التقرير، أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف العام 2022 في أراضي السلطة الفلسطينية، نحو 2.35 مليون طفلٍ؛ وبذلك تُشكّل نسبة الأطفال في فلسطين 43.9 بالمئة من إجمالي السكان (41.7 بالمئة في الضفة الغربية، و47.3 بالمئة في قطاع غزة).

المصدر / فلسطين أون لاين