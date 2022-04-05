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الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

05 ابريل 2022 . الساعة 12:25 بتوقيت القدس
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الاحتلال اعتقل محافظ القدس عدة مرات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محافظ القدس عدنان غيث.

وداهمت قوات الاحتلال منزل غيث في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، قبل اعتقاله.

يذكر أن غيث كان قد اعتقل من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصبه محافظا للقدس، كما تمنعه من دخول الضفة العربية 3 سنوات، حيث صدر القرار الأول فور مباشرته عمله عام 2018، كما تعرض خلال هذه الفترة لـ 28 اعتقالا.

كما جدّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في شهر آب/ أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #محافظ القدس #عدنان غيث

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