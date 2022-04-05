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مطلوب مدير برامج للعمل في مركز تنموي

05 ابريل 2022 . الساعة 11:02 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  مركز العمل التنموي معاً بقطاع غزة تعلن فيه عن  وظيفة مدير برامج Program Manager وفقاً لما يلي :

- المسمى الوظيفي: مدير البرنامج  Program Manager

- الموقع: قطاع غزة

- تقرير إلى: مدير البرامج

- المدة: عام واحد مع إمكانية التمديد

مركز العمل التنموي معاً هو مؤسسة  فلسطينية مستقلة غير ربحية ، تأسست في القدس في كانون الثاني (يناير) 1989. بالاعتماد على نهج قائم على حقوق الإنسان ، والشراكات المجتمعية ، والمشاركة النشطة ، تعمل "معان" على تعزيز المرونة ، والتمكين ، والإدراك. حقوق الأشخاص الأكثر احتياجًا ، الفقراء والمهمشين من الجماعات والأفراد ، وكذلك إطلاق العنان لقدراتهم الكامنة لتعزيز مشاركتهم النشطة في التنمية المستدامة وقدرتهم على الاستجابة للأزمات والتعافي منها.

من خلال العمل تحت إشراف مدير البرامج في مكتبنا في غزة ، يسعى مركز العمل التنموي معاً  لتوظيف مدير برنامج مختص،  ستشارك هذه الوظيفة في تطوير البرامج ، وتنسيق تنفيذ المشاريع ، ورصد وتتبع المشاريع الجارية ، وتنمية الموارد ، وبناء الشراكات ، وقيادة عملية البرنامج في الميدان. 

مهام الوظيفة: 

- تعزيز فعالية استراتيجية البرنامج على أساس تحقيق اتجاهات التنمية والتدخل السياسي والابتكارات في مجالات تركيز البرنامج.

- المساعدة في تخطيط وتنفيذ أنشطة المشاريع المختلفة والإشراف على العاملين في المجال.

- تطوير شراكات مع مؤسسات أخرى لتوسيع تأثير أنشطة البرنامج.

- العمل مع موظفي البرنامج وإدارتهم.

- مراقبة وتتبع المشاريع والمبادرات الجارية ، بما في ذلك التقييم وتقديم التقارير إلى موظفي البرنامج والشركاء والمانحين.

- العمل بشكل وثيق مع البرامج الأخرى في معان وتسهيل التعاون عبر البرامج.

- مراجعة أنشطة المشاريع وتقديم تحليل نقدي لنقاط القوة والضعف والمخاطر في المشاريع.

- العمل مع برامج مان يدعم الإدارات بما في ذلك المالية والمشتريات والموارد البشرية لضمان عمليات إدارة الامتثال المناسبة.

- العمل مع إدارة مركز العمل التنموي معاً  لضمان إدارة فعالة للبرنامج ولإبلاغ عملية تطوير البرنامج بناءً على التعلم الشامل.

مؤهلات الوظيفة: 

- درجة البكالوريوس مع ما لا يقل عن 7 سنوات من العمل في مجال إدارة المشاريع أو البرامج وتعتبر درجة الماجستير في المجالات ذات الصلة ميزة إضافية.

- خبرة في العمل في قطاع المنظمات غير الحكومية وخلفية قوية في بدء وتنفيذ البرامج.

- اهتمام منظم للغاية وموثوق بالتفاصيل والقدرة على العمل بشكل مستقل عند الحاجة.

- خبرة سليمة في إدارة دورة المشروع بما في ذلك تطوير الإطار المنطقي للمشاريع ومكوناتها.

- مهارات اتصال ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين ، والقدرة على إقامة علاقات عمل فعالة والحفاظ عليها مع الزملاء والشركاء والمانحين.

- القدرة على العمل تحت الضغط ، والوفاء بالمواعيد النهائية ، وتحديد أولويات عبء العمل ، وتعدد المهام.

- ممارسات العمل الناضجة ، والدوافع العالية ، وإظهار الحكم السليم.

- النزاهة والتوافق القوي مع القيم الأساسية معان

- سيتم النظر في الخبرة العادلة في واحد أو أكثر من مجالات عمل معان (المساعدة الإنسانية ، التمكين الاقتصادي ، الأمن الغذائي ، أو الحماية).

طريقة التسجيل: 

-على من يرغب بالتقديم للوظيفة اتباع  ما يلي  :

1- تنزيل طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

2- املأ طلب التوظيف واحفظ المستند باسم مقدم الطلب والوظيفة.

3- املأ المعلومات المطلوبة في الرابط التالي: 

https://forms.gle/AA4oBuomkrMNJYMj8

4- ارفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

5- لن يتم النظر في الطلبات إذا لم يتم إرفاق طلب التوظيف في الرابط السابق.

6- ينتهى التسجيل يوم  الأربعاء 6/4/2022   

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