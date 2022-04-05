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عشرات المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأٌقصى

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عشرات المستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأٌقصى

05 ابريل 2022 . الساعة 10:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية باستثناء الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #القدس #اقتحامات المستوطنون

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