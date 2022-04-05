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الاحتلال يجدد إغلاق 28 مؤسسة فلسطينية بالقدس

05 ابريل 2022 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في مدينة القدس المحتلة مطلع الشهر الحالي.

وكان من ضمن هذه الجميعيات بيت الشرق ونادي الأسير وغيرها من المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

وأعلنت قوات الاحتلال، أنها ستواصل سياسة تمديد إغلاق هذه المؤسسات بحجة أنها لن تسمح باختراق "السيادة الإسرائيلية" على القدس الموحدة، على حد زعمها.

وحذرت الاحتلال من حساسية الوضع القائم وخاصة في مدينة القدس، وفي هذه الأيام التي يتزامن فيها حلول شهر رمضان المبارك مع الأعياد اليهودية وخاصة عيد  الفصح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #الاحتلال الإسرائيلي #اغلاق مؤسسات مقدسية

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