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"تجمع أسر الشهداء": ارتقاء 34 شهيداً في الرُبع الأول من هذا العام

05 ابريل 2022 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين، أن 34 مواطنا استشهدوا في مختلف محافظات الوطن، في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح أمين عام تجمع أسر الشهداء محمد صبيحات في تقرير نشره التجمع، اليوم الثلاثاء، أن من بين الشهداء، خمسة أطفال، أعمارهم تقِل عن (18) عاماً، مشيرا إلى أن أكثر الأشهر دموية هو شهر آذار الماضي؛ حيث سقط نصف عدد الشهداء، ما يؤكد أن إرهاب الاحتلال آخذٌ بالتصاعد ضد أبناء شعبنا.

وبين أنه من بين الشهداء الذين سقطوا باعتداءات الاحتلال، 30 شهيداً من محافظات الضفة، بما فيها القدس، و4 من أراضي العام 1948، وأصغرهم الطفل محمد رزق صلاح (14عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم واستشهد بتاريخ 23 فبراير2022، وأكبر الشهداء عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) من قرية جلجيليا في محافظة رام الله والبيرة، وسليمان الهذالين (80 عاماّ) من قرية أُم الخير، في محافظة الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جيش الاحتلال #انتهاكات الاحتلال #ارتقاء شهيد #تجمع أسر الشهداء

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