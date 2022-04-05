فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يواصلون إنشاء بؤرة استيطانية في الأغوار

المرور بغزة: 5 إصابات بـ10 حوادث سير خلال 24 ساعة

أزمة غاز كبيرة في الخليل بسبب ديون "السلطة" المتراكمة

"حماس": جرائم الاحتلال باعتقال الأطفال واحتجازهم تنتهك القوانين الدولية

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ95

مواطنون ونشطاء يصبون غضبهم على حكومة اشتية بسبب ارتفاع الأسعار

رئاسة العمل الحكومي تصدر قرارات هامة لضبط أسعار السلع واللحوم بغزة

أسير من جنين يدخل عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال

طالع أسعار  الدجاج والخضروات اليوم في قطاع غزة الثلاثاء 5 أبريل

باحث لـ "فلسطين": الاحتلال يسعى لإحكام سيطرته على بلدات الداخل المحتل

إعلان تيك توك داخلي

أسير من جنين يدخل عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال

05 ابريل 2022 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية

دخل، اليوم الثلاثاء، أسير فلسطيني من بلدة عرابة جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة، عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكّد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، في تصريحات صحفية، أنّ الأسير ثابت عزمي مرداوي "44 عامًا" دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، مُشيرًا إلى أنّ الأسير حكم عليه بالسجن المؤبد 21 مرة، إضافةً إلى 40 عامًا بتهمة التخطيط وتنفيذ سلسة عمليات أدت إلى قتل وجرح العشرات من جنود الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#أسرى #سجون الاحتلال #أسير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة