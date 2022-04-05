أسير من جنين يدخل عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال

دخل، اليوم الثلاثاء، أسير فلسطيني من بلدة عرابة جنوب غرب جنين بالضفة المحتلة، عامه الـ21 داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكّد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، في تصريحات صحفية، أنّ الأسير ثابت عزمي مرداوي "44 عامًا" دخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال، مُشيرًا إلى أنّ الأسير حكم عليه بالسجن المؤبد 21 مرة، إضافةً إلى 40 عامًا بتهمة التخطيط وتنفيذ سلسة عمليات أدت إلى قتل وجرح العشرات من جنود الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين