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الطقس: الحرارة أعلى من معدلها السنوي ب7 درجات

05 ابريل 2022 . الساعة 08:23 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، لتكون أعلى من المعدل السنوي العام بنحو السبعة درجات مئوية، ويسود خلال ساعات النهار جو حار نسبي إلى حار، ويسود في المناطق الغورية جو حار جداً، والرياح تكون شرقية إلى جنوبية شرقية. 

وغدًا الأربعاء، تتأثر البلاد بموجة حارة متوسطة إلى قوية، وترتفع الحرارة بشكل لافت لتصبح أعلى من المعدل السنوي بأكثر من أحد عشرة درجة مئوية، ويسود جو حار جداً في المناطق السهلية والغورية في ساعات النهار، ومساءً تنخفض الحرارة مع بقائها مرتفعة نسبياً. 

أما يوم الخميس المقبل، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدل السنوي العام بنحو الخمسة درجات مئوية، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على العالية والمتوسطة نهاراً مع جو صيفي الطابع عموماً، ليلاً يصبح الجو منعشاً ومائلاً للبرودة، والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الطقس

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