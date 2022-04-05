فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"عباس" لنشطاء فتح بالقدس: "امنعوا التصعيد ولو بأجسادكم"

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في باب العامود بالقدس

استهداف قوات الاحتلال بـ 3 عمليات إطلاق نار في جنين وبيت لحم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الخضر

الاحتلال يعتقل شابَّين من مخيم نور شمس

الاحتلال يُمدّد اعتقال الأسيرة "قعدان" للمرة الـ 14

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الأربعاء

برهوم يُثمّن جهود "العمل الحكومي" بغزة

"العمل" تعلن استلام دفعة جديدة من تصاريح العمل في الداخل المحتل

الاحتلال يسرع في بناء جدار فاصل من أم الفحم حتى القدس

إعلان تيك توك داخلي

"عباس" لنشطاء فتح بالقدس: "امنعوا التصعيد ولو بأجسادكم"

05 ابريل 2022 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
...

أمر رئيس السلطة محمود عباس نشطاء فتح في القدس المحتلة ببذل جهودهم لمنع التصعيد في المسجد الأقصى وما حوله.

وقالت القناة 12 العبرية، إنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمر نشطاء فتح في القدس ببذل كلّ ما في وُسعهم لمنع التصعيد في المسجد الأقصى وحوله وقال: "إذا لزم الأمر امنعوا التصعيد بأجسادكم".

ومنذ بداية شهر رمضان، يشهد المسجد الأقصى وما حوله وخصوصًا منطقة "باب العامود" توتُّرًا كبيرًا، وسط محاولاتٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، منع تجمهُر الشبان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمّع الفلسطينيون بشكلٍ مُكثّفٍ في المنطقة خلال شهر رمضان، ما يدفع شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحيانًا لتفريقهم، الأمر الذي يُحدثُ أجواءَ توتُّرٍ في المدينة المُقدّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#القدس #الاحتلال #محمود عباس #تصعيد #باب العامود

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة