"عباس" لنشطاء فتح بالقدس: "امنعوا التصعيد ولو بأجسادكم"

أمر رئيس السلطة محمود عباس نشطاء فتح في القدس المحتلة ببذل جهودهم لمنع التصعيد في المسجد الأقصى وما حوله.

وقالت القناة 12 العبرية، إنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمر نشطاء فتح في القدس ببذل كلّ ما في وُسعهم لمنع التصعيد في المسجد الأقصى وحوله وقال: "إذا لزم الأمر امنعوا التصعيد بأجسادكم".

ومنذ بداية شهر رمضان، يشهد المسجد الأقصى وما حوله وخصوصًا منطقة "باب العامود" توتُّرًا كبيرًا، وسط محاولاتٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، منع تجمهُر الشبان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمّع الفلسطينيون بشكلٍ مُكثّفٍ في المنطقة خلال شهر رمضان، ما يدفع شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحيانًا لتفريقهم، الأمر الذي يُحدثُ أجواءَ توتُّرٍ في المدينة المُقدّسة.

المصدر / فلسطين أون لاين