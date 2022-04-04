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بالفيديو استهداف قوات الاحتلال بـ 3 عمليات إطلاق نار في جنين وبيت لحم

04 ابريل 2022 . الساعة 23:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، النار صوب قوات من جيش الاحتلال في جنين وبيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، إن قوة لجيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة فقوعة شرق جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة إلى خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين.

وأشارت المصادر، إلى أن فلسطينيين أطلقوا النار في حادثتين منفصلتين، خلال ساعة مساء اليوم، تجاه مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ألقى خلالها الشبان الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #بيت لحم #قوات الاحتلال #إطلاق نار

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