استهداف قوات الاحتلال بـ 3 عمليات إطلاق نار في جنين وبيت لحم

أطلق مقاومون فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، النار صوب قوات من جيش الاحتلال في جنين وبيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، إن قوة لجيش الاحتلال تعرضت لإطلاق نار قرب بلدة فقوعة شرق جنين.

وأضافت أن قوات الاحتلال أصابت شابا بالرصاص الحي، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة إلى خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين.

وأشارت المصادر، إلى أن فلسطينيين أطلقوا النار في حادثتين منفصلتين، خلال ساعة مساء اليوم، تجاه مستوطنة "إفرات" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب بيت لحم.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ألقى خلالها الشبان الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال.

فيديو متداول لإطلاق نار تجاه مستوطنة "إفرات" جنوب بيت لحم pic.twitter.com/UGw6pw611l — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 4, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين