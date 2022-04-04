الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في باب العامود بالقدس

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أربعة فلسطينيين، في منطقة باب العامود وسط مدينة القدس المحتلة، واعتدت على تجمُّعٍ شبابيٍّ بإطلاق قنابل الغاز والصوت.

وقال شهود عيان إنّ شرطة الاحتلال، اعتقلت أربعة شُبّان كما أطلقت قنابل الغاز والصوت لتفريق الفلسطينيين الذين بدأوا في التوافد على المنطقة.

وأضاف الشهود أنّ قوات الاحتلال انتشرت الليلة، بشكلٍ مُكثّف في محيط باب العامود.

وتشهد المنطقة تواجُدًا أمنيًّا مُكثّفًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اندلاع مواجهات الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة 19 فلسطينيًّا واعتقال 10 آخرين.

ومنذ بداية شهر رمضان، تشهد منطقة "باب العامود" توتُّرًا كبيرًا، وسط محاولاتٍ من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، منع تجمهُر الشُّبّان الفلسطينيين في المكان.

وعادة ما يتجمّع الفلسطينيون بشكلٍ مُكثّفٍ في المنطقة خلال شهر رمضان، ما يدفع شرطة الاحتلال الإسرائيلية أحيانًا لتفريقهم، الأمر الذي يُحدثُ أجواءَ توتُّرٍ في المدينة المقدسة.









المصدر / فلسطين أون لاين