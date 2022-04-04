برهوم يثمن جهود "العمل الحكومي" بغزة

ثمن الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، جهود لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، في رعاية مصالح المواطنين وخدمتهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال برهوم في تصريح مقتضب: "كل الاحترام والتقدير للجهود التي تبذلها لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة برئاسة عصام الدعليس في الوقوف إلى جانب المواطنين وخدمتهم ورعاية مصالحهم، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة المحاصر".

وأوضح أن ما اتخذته اللجنة من سلسلة قرارات لضبط الأسعار، وتوفير ودعم السلع الأساسية، وملاحقة الاحتكار، قرارات وطنية مسؤولة، سيكون لها دور مهم وفعال في تعزيز الثقة و توفير الأمن المجتمعي وتعزيز مقومات صمود أبناء شعبنا وأهلنا في القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين