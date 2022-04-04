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"العمل" تعلن استلام دفعة جديدة من تصاريح العمل في الداخل المحتل

04 ابريل 2022 . الساعة 18:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين عن استلامها الدفعة الثانية من تصاريح العمل في الداخل المحتل من الشؤون المدنية وعددها (235) تصريحًا ليصبح مجموع التصاريح المستلمة (405) تصريح.

وأوضحت في بيان مقتضب، بأنه "تم في وقت سابق تسليم الشؤون المدنية عدد (3700) اسم مرشح وفق المعايير المعتمدة وحسب النسب السكانية للمحافظات، شاملة لأصحاب السجلات التجارية المسجلين سابقا لغرض العمل في الداخل المحتل".

وقالت الوزارة: "سيتم تسليم التصاريح غدا الثلاثاء من خلال مديريات العمل في المحافظات الخمسة، حيث سيتم إرسال رسالة SMS لأصحاب التصاريح".

المصدر / فلسطين أون لاين
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