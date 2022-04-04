الاحتلال يسرع في بناء جدار فاصل من أم الفحم حتى القدس

قرر رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، الإسراع في بناء جدار فصل عنصري جديد شرق مدينة أم الفحم في الداخل المحتل، حتى حدود مدينة القدس المحتلة.

وبحسب مصادر عبرية، فإن الجدار سيكون إسمنتياً، ومشابهاً لما تم تشييده في الضفة الغربية المحتلة.

ويعتبر جدار الفصل الذي بدأ بقرية سالم شمال الضفة الغربية أول مقطع بُني في المرحلة الأولى من مشروع تهويدي للمنطقة.

ويصل الجدار حتى كفر قاسم جنوب قلقيلية، وقد شمل هذا المقطع مدينة أم الفحم، وأقيم الجدار أيضاً بين قريتي باقة الشرقية وباقة الغربية، وبلغ طول هذا المقطع حوالي 128 كلم.

وبدأت حكومة الاحتلال في عهد أريئل شارون، ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، والذي يبلغ طوله حوالي 770 كم، حيث يعزل الاحتلال ويستولي على منطقة الأغوار والتي تعتبر سلة فلسطين الغذائية.

يشار إلى أن قوات وشرطة الاحتلال رفعت درجة التأهب في القدس، إثر المواجهات المتصاعدة في منطقة باب العامود منذ بداية شهر رمضان، وأقامت غرفة قيادة ضخمة بالقرب منه تحت حماية جنود الاحتلال.